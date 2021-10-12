Deva Partisi’nden doğalgaz ve elektrik faturası tepkisi

“Kendi hatalarınız sonucu oluşan maliyeti vatandaşlarımızın parasıyla ödemeyi lütuf gibi sunmanız vatandaşlarımıza saygısızlıktır. Allah’tan yarısını karşılıyorsunuz, yarısını karşıladığınızda durum bu ise” diyen Orhan Vargeloğlu’nun açıklaması şöyle:

“Vatandaşa yansıtmadığınızı, devletin ödediğini söylediğiniz tutar neticede vergiler dolayısıyla vatandaştan çıkıyor. Kendi hatalarınız sonucu oluşan bu maliyeti vatandaşlarımızın parasıyla ödemeyi lütuf gibi sunmanız her şeyden önce vatandaşlarımıza saygısızlıktır.

Allah’tan yarısını karşılıyorsunuz! Karşılıyorsunuz da nereden karşılıyorsunuz! Vatandaştan topladığınız vergilerden veya vatandaşın geleceğine ipotek koyarak aldığınız kredilerden karşılıyorsunuz…

Anladık yönetemiyorsunuz, en azından vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmayın ve saygısızlık yapmayın. Kötü yönettiğinizi kabul ederek yol açın. Dünyada enerji hammadde fiyatlarının arttığı bir gerçek ama hükûmet olarak sorumsuzluğunuz, tedbirsizliğiniz ve anlamsız inatlarınızla yangına benzin döküyorsunuz. Özellikle doğalgazda geçen sene maliyetler düşükken, hatta dipteyken ne yaptınız Sayın Bakan? Neden bu günleri öngörerek gerekli tedbirleri almadınız?

Hükûmet olarak tedbir almadığınız gibi her geçen gün yanlış müdahalelerle sistemi daha da bozuyorsunuz. Yatırım ortamını bozarak, piyasayı siyasete alet ederek yeterli yatırımların yapılmasına engel oluyorsunuz. Ekonomiyi kötü yöneterek, TL’nin değer kaybına ve maliyetlerin artmasına neden oluyorsunuz. Faturalara yansıtmamak adına kamunun şirketlerini zarar ettiriyorsunuz. Serbest piyasa dinamiklerini bozuyorsunuz. İlgilendiğiniz ve kafa yorduğunuz tek şey görüntü. Piyasanın da vatandaşlarımızın da sorunlarına kulak tıkıyor ve köklü çözüm üretme noktasında adım atmıyorsunuz.” (Haber Merkezi)