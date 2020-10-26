DEVA Partisi’nden CHP ve İYİ Parti’ye ziyaret

Vargeloğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a iade-i ziyarette bulundu. DEVA Partisi heyeti Tahtasız ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyarette İl ve Merkez İlçe yönetiminin yanı sıra; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında ülke ve Çorum gündemi değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vargeloğlu ve beraberindeki parti yöneticilerine teşekkür etti.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve beraberindeki parti yöneticileri daha sonra ise İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü. Özsaçmacı da nazik ziyaretleri için Vargeloğlu ve yönetimine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)