DEVA Partisi’nden bayram kutlaması

Deva Partisi Çorum İl ve İlçe Teşkilatları adına bir bayram mesajı yayınlayan İl Başkanı Çabuk, milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, pekiştiği, içtenlikle yaşandığı, toplumsal yaşantıda büyük anlam ve değeri olan bir Ramazan Bayramı’na daha milletçe kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Bayramların, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi milletimizin önemsediği, insana mutluluk veren değerlerin, duyarlılıkların en üst seviyeye çıktığı, dargınlık, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, hoşgörü, sevgi, saygı, kardeşlik gibi duyguların yoğunlaştığı özel ve müstesna günler olduğunu hatırlatan DEVA Partisi İl Başkanı Çabuk mesajında; “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifin ardından ulaştığımız mübarek Ramazan Bayramı’nın, milli ve manevi değerlerimizin güzelliğini yüreğimizde hissettiğimiz, mutlu olduğumuz, duyarlılıklarımızı gözden geçirdiğimiz güzel günlere vesile olacağına inanıyoruz.

Ramazan Bayramında eş, dost, akraba ziyareti yada tatil amacıyla trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın sevenlerine, yakınlarına ve bekleyenlerine güven içerisinde ulaşmaları için trafik kurallarına uymalarını ve dikkat etmelerini önemli rica ediyor, bu duygu ve düşüncelerle Çorum halkımızın, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımızla kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

