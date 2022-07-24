DEVA Partisi’nden basına kutlama

DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, “24 Temmuz 1908 yılında Türk basınında sansürün kalkmasıyla birlikte ülkemizde Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan bu günde kalemini budaktan sakınmayan, haksıza haksızsın diyebilen tüm basın mensuplarımızın bayramını kutlarız” dedi.

Elvan Can Çabuk konuşla ilgili yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bu kalem Türk basınına İzmir'de ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in emanetidir, bu kalem İstanbul işgal altındayken Sultan Ahmet Meydanında mitingler düzenleyen Halide Edib'in emanetidir. Haktan hakkaniyetten taraf olan Cemil İpekçi'lerin, Uğur Mumcu'ların emanetidir! Doğruyu ve yalnızca doğruyu yazan karanlığa karşı kalemiyle ışık tutan, halkı aydınlatan tüm basın mensuplarımızın gazeteciler ve basın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız”

(Ömür SOYTEMİZ)

