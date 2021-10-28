Deva Partisi’nden 29 Ekim mesajı

Cumhuriyet’in ilanının Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Vargeloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin açık ifadesidir. Cumhuriyet, milletimizin çağdaş dünya ile bütünleşme kararlılığının en önemli göstergesidir.

Hiç şüphe yok ki Türkiye’miz, güçlü tarih bağlarını sürdürerek temel toplumsal değerlerini ve Cumhuriyet’in temel niteliklerini koruyarak insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve katılımcı demokrasi anlayışıyla yeni yüzyılın uygarlık oluşumları içinde, daha seçkin düzeylere ulaşacak ve sonsuza dek var olacaktır. İstiklal mücadelesindeki başarımızı, nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak, bugün önümüze çıkabilecek engelleri aşmak için yine birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu açıktır.

Bu duygularla başta, Büyük Önder Atatürk olmak üzere, bizlere Türkiye Cumhuriyetini ve bu güzel vatanı hediye eden atalarımızın, ülkemiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin, manevi huzurunda saygı ve minnetle eğiliyorum.” (Haber Merkezi)

