DEVA Partisi yol haritasını belirledi

DEVA Partisi Genel BaşkanI Ali Babacan başkanlığında iki gün süren Ankara Bilkent Otel’de yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcıları, Kurucu Kurul ve Yönetim Kurul Üyeleri, ve 81 İl Başkanı katıldı.

2020 yılının 09 Mart günü kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi bugüne kadar 81 ilin 43 ilinde Çorum öncülüğünde teşkilatlanmasını tamamladı.

İlk olağan büyük kongresini 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştiren DEVA Partisi, mevcut yasa gereği bir siyasi partinin seçime girebilme yeterlilik şartını 9 ay gibi kısa bir sürede yerine getirdiği açıklandı. 09 Mart 2021 tarihinde 1. yaşını kutlayacak olan DEVA Partisi, 2. İl Başkanları toplantısına Genel Başkan Ali Babacan’ın konuşması ile başladı.

Ali Babacan konuşmasında karşılarına çıkartılan her türlü güçlük ve engelle mücadele ederek çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Azim ve kararlılık olduktan sonra hiçbir engel ve gücün kendilerini durduramayacağını ifade eden Babacan, DEVA teşkilatlarının, saplanıp kaldıkları inatlar uğruna ülkeyi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere karşı milletin umudunu pekiştirdiğini söyledi. Babacan, Deva Partisi çatısı altında sadece siyaset yapmadıklarını, siyasetin dilini değiştirdiklerini, yepyeni bir siyasi kültür inşa ettiklerini aktardı.

Merkez Bankası tartışmalarını ve İnsan Hakları Eylem Planı’nı da değerlendiren Babacan DEVA Partisi iktidarında devlet yönetimini hukuk ile taçlandıracaklarını dile getirdi.

DEVA Partisi yöneticileri iki gün süren toplantıda 1 yıllık sürenin değerlendirmesini yaparak, yeni döneminin yol haritasını da belirledi.

(Haber Merkezi)