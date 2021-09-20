DEVA Partisi'nden örnek davranış

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde çevremizi temizliyoruz, yarın sandık günü geldiğinde AKP'nin ülkemiz üzerinde bıraktığı kötü yönetim ve uygulamaları da temizleyeceğiz” dedi.

Vargeloğlu, “DEVA kadroları bugün Türkiye genelinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliği düzenledi. Amacımız farkındalık yapmak ve çocuklarımıza çevre temizliği bilinci oluşturmak” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

