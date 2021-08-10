DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Çorum'da

Kavaf, partisinin Çorum İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, DEVA Partisi'nin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin sorunlarının çözümü olduğuna ve bu sorunların demokratik teamüllerle çözülmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Kavaf, şu değerlendirmede bulundu:

"Siyaseten kadrolarımız ve ekibimizle yola çıkmış olmamızın nedeni bu. Bu nedenle çıktığımız yolculuğu anlamlı buluyoruz. Türkiye'nin çabuk iyileşme gücüyüz. Türkiye'yi değiştirecek, dönüştürecek, Türkiye'nin yaralarını saracak, problemlerine çözüm üretecek iyileştirme gücüne, potansiyeline ve kadrolara sahibiz. Bu anlamda teşkilatlarımızla yoğun olarak partimizi, kendimizi ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair yapmak istediklerimizi anlatıyoruz."

Kavaf, Türkiye'nin potansiyeli yüksek genç nüfusa sahip olduğunun da altını çizerek, "Genç nüfus ve potansiyelle Türkiye'nin yaralarını hep birlikte hızla sarabiliriz ve daha gelişmiş, müreffeh, huzurlu bir Türkiye'de hep birlikte yaşayabiliriz. Siyaseten çıktığımız yolculuğun kısaca özeti bu." ifadelerini kullandı.