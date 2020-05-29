Deva Partisi Çorum’da teşkilat kuruyor

Deva Partisi, Çorum’da teşkilatlarda görev almak için başvuru yapan gönüllülerde bayramın 1.günü zoom uygulaması üzerinden 4 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşmenin, Çorum bölgesi teşkilatlanma komisyonu başkanı, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı eski milletvekili Av. İdris Şahin başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi.

Teşkilatlarda görev almak isteyenlerin görüş ve önerileri alınan görüşmede ağırlıklı olarak Çorum’un temel sorunları ve teşkilat yapısı için öneriler görüşüldü.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin, “Çorumlu hemşehrilerimizin geçmiş ramazan bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim. Bayramdan sonra en kısa zamanda Çorum’u ziyaret edeceğiz, partimize gönül verenler teşkilatlarımızda görev almak isteyenlerle birlikte Saat Kulesi meydanından başlayıp Kadeş meydanına kadar gönüllü arkadaşlarımız önde bizler arkasında hep birlikte yürüyeceğiz. Çorum’un ve Çorum halkının her türlü destekçisiyiz, her türlü sorunlarına deva olmak için geliyoruz” dedi.

Çorum ile birlikte tüm Türkiye’de teşkilatlanmaların Haziran ayının sonuna kadar tamamlanacağı, Çorum merkez ve ilçe teşkilatlarında görev almak isteyen yaklaşık 500 kişi ile irtibata geçildiği, gruplar halinde zoom uygulaması üzerinden görüşmelerin devam ettiği bildirildi. (Haber Merkezi)