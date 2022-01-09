DEVA Partisi 13. ilçe teşkilatını da tamamladı

Atama ile ilgili açıklamada bulunan DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Bugün 13. İlçe atamamızı gerçekleştirdik ve ‘DEVA damlalarını’ Sungurlu ilçemizde de Makine Mühendisi Mehmet Dağhan ile birlikte toprakla buluşturduk, kendisi ile çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum, kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Vargeloğlu, atamasını gerçekleştirmedikleri tek ilçe olan Kargı’da da çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, “Bugüne kadar Merkez İlçe- Ertan Eliaçık, Osmancık- Özdemir Göbel, Uğurludağ- Adem Bici, Oğuzlar- Kazım Karaağaç, Dodurga- Mustafa Gül, Ortaköy- Uğur Can Celep, Bayat- Yaşar Sarıkaya, Laçin- Selçuk Tırhış, Boğazkale-Adem Dolaşık, İskilip- Mustafa Gökmen, Alaca- Yaprak Erdoğan, Mecitözü- Bilal Doğan teşkilatlanmıştık” dedi.

Sungurlu Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Dağhan ise, “Başta Genel Başkanımız Ali Babacan ve Genel Başkan Yardımcılarımıza, İl Başkanımıza teşekkür ederim. Sungurlu için, ülkem için çalışmak ve doğru işler yapmak istiyorum. Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapmak için, elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Sungurlu için biz hazırız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

