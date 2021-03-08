Deva Partisi 1. yaşını kutluyor

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, partinin bundan bir yıl önce, birinci sınıf ekonomi, birinci sınıf özgürlükler, birinci sınıf demokrasi ve birinci sınıf hukuk ilkeleriyle kurulduğunu belirterek, “Fakirlik kaderimiz değil” diye yola çıktıklarını, ay sonunu getiremeyen emeklinin, umudunu yitiren işsizin, yıllarca okuyup çalışma hayatına atılamayan gencin, maliyet artışıyla boğuşan üreticin sesi olmaya çalıştıklarını söyledi.

İl Başkan Yardımcıları; Teşkilat Başkanı Halil Afşar, Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli ve Merkez İlçe Başkanı Ertan Eliaçık ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Vargeloğlu, ülkenin geleceği için metal yorgunluğuna son vereceklerini vurgulayarak “Varlıklı, özgür, adil ve saygın Türkiye için demokrasi ve atılım zamanı” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)