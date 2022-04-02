DEVA Merkez İlçe’ye Ahıskalı getirildi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan 55 yaşındaki Ahıskalı, 24 yıl Uğur Şirketler Grubunda Muhasebe ve Finans Müdürlüğü yaptıktan sonra 2016 yılından itibaren serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışmalarını sürdürüyor. (Haber Merkezi)