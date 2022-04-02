DEVA Merkez İlçe’ye Ahıskalı getirildi
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na, İl Başkanı Elvan Can Çabuk’un önerisi ve DEVA Partisi GMYK kararı ile Şerafettin Ahıskalı’nın getirildiği açıklandı.
Güncel 02.04.2022, 18:04 02.04.2022, 18:05
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Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan 55 yaşındaki Ahıskalı, 24 yıl Uğur Şirketler Grubunda Muhasebe ve Finans Müdürlüğü yaptıktan sonra 2016 yılından itibaren serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışmalarını sürdürüyor. (Haber Merkezi)
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