DEVA heyeti, ÇESOB’u ziyaret etti 

DEVA Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu, Kurucu ve Disiplin Kurulu Üyesi Abdurrahim Aksoy ve Kurucu Üye Prof. Dr. İhsan Günaydın, beraberlerinde DEVA İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Merkez ilçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı ve partililerle birlikte ÇESOB Başkanlığı’na yeniden seçilen Recep Gür’e “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi.

ÇESOB Denetim Kurulu Üyesi ve Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal’ın da hazır bulunduğu ziyarette esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi veren ÇESOB Başkanı Recep Gür, kalifiye eleman sorunu yaşandığını söyledi.

Çıraklık eğitim mezunlarının % 92’sinin ya kendi işini kurduğunu yada belgesiyle işe girdiğini belirten Gür, “Çocukların meslek edinmesi için bu okullara yönlendirilmesi gerekli” dedi.

Piyasa değişkenliği ve belirsizliği sebebiyle esnafın önünü göremediğini anlatan Gür, “Döviz kuru kontrol altına alınmalı. Pandemiden olumsuz etkilenen esnafımız adeta bir savaştan çıktı.

Üstüne ekonomik sorunlar, artan enerji maliyetleri, sürekli yükselen enflasyon eklenince ve alım gücünün düşmesiyle esnaf bu yükü karşılayamaz hale geldi” şeklinde konuştu.

Zincir marketlerin mahalle esnafına büyük sorun teşkil ettiğini, bu marketlerde her türlü ürünleri satmalarına kısıtlama ve metrekare zorunluluğu getirilmesi gerektiğini kaydeden Gür, “Plansız her köşe zincir market açılmasından ötürü esnaf eriyor. Sayının sınırlandırılmasını bekliyoruz.

Esnaf ve sanatkârlar ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli unsurlardır. Küçük esnafı tutmadığınız müddetçe sosyal adaleti sağlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

