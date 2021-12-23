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DEVA Çorum Teşkilatı Ankara’ya çıkarma yaptı

DEVA Partisi Çorum Teşkilatı, Genel Başkan Ali Babacan’ın haftalık basın toplantısına katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek için Ankara’ya çıkarma yaptı. 

Güncel 23.12.2021, 19:14
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DEVA Çorum Teşkilatı Ankara’ya çıkarma yaptı

İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, ülkenin 19 yıldır, özellikle de son 5 yıldır AKP yıkım sürecinden geçtiğini belirterek, “Tüm dünyada Türkiye ekonomisi denince herkesin aklına gelen Genel Başkanımız Ali Babacan’ın bu zor dönemde ne diyeceğini, ulusumuza ne mesajlar vereceğini herkes gibi bizlerde çok merak ediyorduk. Bu nedenle haftalık basın toplantısını yerinde takip etmek ve bir dizi ziyaretler yapmak için Ankara’ya gittik” dedi.
Vargeloğlu, Genel Başkan Ali Babacan’ın açıklamalarında şunları söylediğini bildirdi:
“Pazartesi günkü kabine toplantısı ardından yapılan açıklama ile kurda belli bir miktarda düşüş sağlasa da, şu anda yaşanan ve gösterilmeye çalışılan tam bir yalancı bahardır. Yapısal ve kalıcı adımlar atılmadıktan, güven sağlanmadıktan sonra ekonominin iyiye gitmesi, enflasyonun düşmesi, Türk liramızın istikrara kavuşması mümkün değil. Türk lirasına güvenceyi Amerikan dolarıyla vermek ülke ekonomisine güveni sağlamaz. Tencereler, buzdolapları boşken yalancı bahara aldanmak, Allah korusun, daha büyük felaketlere sebep olabilir.”


“PİYASA EKRANIYLA DÖVİZ BÜROLARINDAKİ KUR ARASINDA BÜYÜK FARK VAR”
“Son birkaç gündür olanların günü geldiğinde detaylı şekilde bir denetimden geçirilmesi gerekiyor. Bankalar arası döviz kurunda bir rakam görünüyor. Fakat döviz bürolarının alış satış fiyatlarına bakıyoruz, bambaşka fiyatlar görünüyor. Piyasa ekranlarıyla sokaktaki döviz bürolarındaki kur arasında büyük farklar oluşmaya başladı. Ekrandaki döviz kurları neye göre, nasıl oluşuyor? Döviz bürolarından düşük bir şekilde dövizi satan kim, alan kim?”
“BU BÜYÜK ALDATMACAYI KİM YAPIYOR, ZAMANI GELDİĞİNDE İNCELENECEK”
“Bir kamu bankası yeni alınan kararlarla ilgili reklam filmi yayınlıyor. Reklam filminin yayınlanması herhalde yarım günlük iş değil, hazırlığı gerekir. Hazırlığı bir süredir yapılıyormuş. Bu hazırlığı kim biliyordu? Bilenler bu sürede döviz aldılar mı, sattılar mı? Hisse senedi, tahvil piyasasında ne aldılar, ne sattılar? Hepsi karanlık. Şu anki iktidar zaten karanlıkta iş yapmayı seviyor. Bu büyük aldatmacayı kim, nasıl yapıyor, zamanı geldiğinde incelenecek.”
“SAYIN ERDOĞAN, SİZ GELİP GEÇİCİSİNİZ AMA BU ÜLKE KALICI”
“Sayın Erdoğan’ın çevresinde doğru ile yanlışı ayırt edebilecek kimsenin kalmadığını görüyorum. Kendisinin doğru ile yanlış arasında muhakeme yapamadığını da ülkem adına üzülerek gözlemliyorum. Sayın Erdoğan, bu girdiğiniz yol, yol değil. Sizler gelip geçicisiniz ama bu ülke kalıcı. Siz ve ortaklarınız zaten yolun sonuna geldiniz diye ‘Bizden sonra tufan” diyerek sorumsuzca hareket edemezsiniz.”

(Haber Merkezi) 

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