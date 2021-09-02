Dev miyom başarılı ameliyatla çıkarıldı 

Bel ve kasıt ağrısı şikayeti ile Elitpark Hastanesi’ne başvuran hastanın rahminde tespit edilen 4 kilo 250 gram büyüklüğündeki miyom başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

Daha önce Kadın Doğum Polikliniğine muayene olmayan hasta Elitpark Hastanesi’nde Uzm. Dr. Fatma Emrali’ye muayene oldu. Yapılan muayene neticesinde rahminde 16x 28 santimetre büyüklüğü ve 4 kilo 250 gram ağırlığı bulunan miyom tespit edilen hastaya başarılı bir ameliyat yapıldı.

Yapılan açıklamada; “Miyomlar kadınlarda kasık bölgesinde gelişen tümörlerdir. Bu tümörler kadınlarda en çok üreme çağında görülür. En sık olarak düzensiz vajinal kanama ile kasıkta bası ve ağrı şikayeti yaratır. Rahmin kas yapısından kaynaklanan iyi huylu tümörler olarak bilinen miyomlar sık görülmektedir” denildi.

(Haber Merkezi)

