“Dev Kongre Merkezi için Çevreyolu uygun görüldü”

Uzun süredir Çorum’da çeşitli kesimlerle biraraya gelerek 30 aylık icraatlarını değerlendiren ve sunum yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın dün de ilimizin yerel ve ulusal medya kuruluşlarının yönetici ve çalışanları ile biraraya geldi.



Anitta Otel’de düzenlenen programa Belediye Başkanı Aşgın ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, Belediye birim müdürleri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile basın mensupları katıldı.

Başkan Aşgın’ın Belediye tarafından yapılan çalışmalar, seçim vaatleri ve devam eden projelere değinerek adalet ve hakkaniyetten ayrılmadığını belirttiği sunumunda ilimize yapılması planlanan Kongre ve Kültür Merkezi projesiyle ilgili revize durum hakkında da bilgi sunuldu.

Mart 2019’daki seçimin ardından 30 aylık görev süresini geride bırakan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, farklı kesimlerle bir araya gelerek Çorum Belediyesi’nin 2,5 yılını değerlendirmeyi basın ile sürdürdü.



Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri anlatan Aşgın, Çorum’un çehresini değiştirecek önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek seçim öncesi verilen sözlerin yüzde 70’ini tamamlamanın gururunu yaşadıklarını da vurguladı.

Belediye Başkanı Aşgın burada yaptığı sunumda hizmet ve yatırımları, “Mali Disiplini Sağladık”, “Şeffaf ve Hesap Verilebilirlik”, “Gönül Belediyeciliği”, “Yatırım Projeleri”, “Altyapı Projeleri”, “Çevre Projeleri”, “Tarih, Kültür ve Turizm Projeleri”, “Kadın, Gençlik ve Spor Projeleri”, “Ulaşılabilir Şehir Projeleri”, “Park ve Yeşil Alan Projeleri”, “Kültürel ve Sosyal Faaliyetler”, “Pandemi Dönemi Çalışmalarımız” başlıkları altında detaylı bir şekilde tek tek anlattı.

Konuşmasına, mali konuda nasıl bir belediye bulduklarını açıklayan Aşgın, 2017’de yüzde 34 eksi bütçeye sahip olan Çorum Belediyesi’nin 2019’da yüzde 11,65, 2020 yılında ise yüzde 13.5 fazla verdiğini dile getirdi.



Gönül Belediyeciliği konusunda hayata geçirdikleri sosyal destek kartı uygulamasıyla 7 bin 11 kart sahibinin 74 noktada mahalle bakkallarından alışveriş yapma imkanı bulduklarını söyleyen Başkan Aşgın, bu bağlamda refakatçi misafirhanesini hizmete açtıklarını, mobil ikram aracı ve hasta nakil aracının hizmete sunulduğunu, hoş geldin bebek uygulamasının devam ettirildiğini vurguladı.

Geleneksel sünnet şöleni, giyecek ve eşya yardımı, evde temizlik hizmetleri, evde kuaför hizmetlerinin verildiğini ifade eden Aşgın, Çorum’daki tüm şehitliklerin bakımlarının Belediye’ye devredildiğini, İstiklal Şehitleri Anıtı’nın yenilendiğini, Beyaz masa uygulamasının Gönül Kapısı olarak değiştirildiğini kaydetti.

Türkiye’de ilk mor taksi uygulamasının Çorum’da başladığını hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, halk günü buluşmalarının her Çarşamba yapıldığını, mahalle buluşmalarının gerçekleştirildiğini, Çorum’un değişik bölgelerinde 4 sosyal tesisin açıldığını dile getirdi.

ÇOKİŞ uygulamasıyla 1030 kişiye istihdam sağlandığını, Hayvan Hastanesi projesinin tamamlandığını ve yapım ihalesine çıkıldığını anlatan Başken Aşgın, yatırım projelerinde de yeni belediye hizmet binasının son durumu hakkında bilgiler vererek 2022’de hizmete gireceğini, Çorum’a yeni bir şehir planlarken ikinci şehri de Allah’ın nasip ettiğini, Güneş Enerjisi Santrali’nin yeniden ihaleye çıkarılacağını vurguladı.



Çevre Projeleri”, “Tarih, Kültür ve Turizm Projeleri”, “Kadın, Gençlik ve Spor Projeleri”, “Ulaşılabilir Şehir Projeleri”, “Park ve Yeşil Alan Projeleri”, “Kültürel ve Sosyal Faaliyetler ve pandemi döneminde yaptıkları çalışmaları da birer birer anlatan Belediye Başkanı Aşgın, seçim vaatlerinin yüzde 100 oranında dönemi içinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Göreve geldikleri günden bugüne ALİ olmak için (yani adil, liyakatlı ve istişareye önem veren) çaba gösterdiklerini, hizmetlerle dolu dolu 30 ayı geride bıraktıklarını hakkın rızası, halkın mutluluğu için aşkla çalışmaya ve doğru bildiği yoldan yürümeye devam edeceğini de söyleyen Başkan Aşgın, “Adalet ve hakkaniyetten şaşmadık ve şaşmayacağız” diye konuştu.

Çorum’a 40-50 milyon TL kredi kullanarak kazandırdıkları Çimento Fabrikası arazisinin projesinin önümüzdeki yıl kamuoyuna sunulmasının hedeflediklerini, bu araziden sadece 10 milyon TL’lik bir borçları kaldığını anlatan Aşgın, yapılması planlanan Kongre Merkezi ile ilgili soruya da yanıt vererek: “Eski stadyumun yerinde ve yanındaki spor salonunu yıktıktan sonra Kongre Kültür Merkezi olması yönünde bir planlamamız vardı. Hatta meclise getirdik sonra geri çektik. Buraya devasa bir bina yaptığımızda çimento fabrikasının yerine düşündüğümüz projeyi de hayata geçirdiğimizde şehrin tam ortasında kalacağını gördük. Buda çeşitli problemleri beraberinde getirecekti. Teknik heyetlerle bunu tartıştık. TOKİ ile beraber yapacağımız projeyi revize ediyoruz. Orası yine millet bahçesi olacak. Spor temalı olacak. Kongre Merkezi’ni ise Çevreyoluna dev ve görkemli bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Projeyle ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Kentteki barajların durumunun iyi olmamasına rağmen Çorumlulara su sıkıntısı yaşatmadıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Altyapı projelerimizin en önemlisi Koçhisar Barajı İshale Hattı. Kuraklık yaşıyoruz. Maalesef ülkenin en kurak şehirlerinden birisiyiz. 900 bin ton suyumuz var. Barajlarımızın durumu iyi değil. Şehrimizi susuz bırakmamak için çok sayıda kuyu kazdık ancak en önemli çalışmamız Koçhisar ishale hattı. Kamulaştırma çalışmalarıyla birlikte 150 milyon liraya mal olan bir proje. 53 kilometreden şehrimize su getiriyoruz. Şu an 3 kilometrelik bir bölüm kaldı. 2-3 hafta içinde Koçhisar suyunu arıtma tesisine vereceğiz. Böylece şehrimizin su problemini çözmüş olacağız. 4 ay gibi bir sürede açtığımız 14 yeni su kuyusu ile birlikte kentin su problemi yaşamamasını sağladık” şeklinde konuştu.

Son günlerde kamuoyunda kentte 7/24 kütüphane kurulması yönündeki taleple ilgili de açıklamada bulunan Başkan Aşgın, “Bu talep haklı bir talep. Hasanpaşa kütüphanesi yıkılarak yenisi yapılacak. Yapılıncaya kadar KADEŞ meydanındaki yerimize taşıyacağız. Bunun için çalışmalar devam ediyor. 24 Saat açık kütüphane için Kadeş Barış Meydanı çok uygun bir yer. Şehrin merkezinde. Rahat ve huzurlu biryer. Personel sıkıntısı gündeme geldi. Burayı 24 saat açık bir kütüphane yaparsanız Çorum Belediyesi olarak 3 personel tahsisi taahhüdünde bulunduk. Hem Valiliğimiz, hemde bakanlığımız ile iletişim halindeyiz. Bizimde talebimiz 24 saat açık bir kütüphane. Bu kararı bizim tek başımıza alma şansımız yok. Bakanlığımızın da onayı gerekiyor” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın toplantıda yaptıkları çalışmalarda kendilerine destek olan başta Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Teşkilat yöneticileri, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavunu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye birim amirleri ve çalışanlarına özellikle teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

