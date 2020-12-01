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Dev balığı görenler dönüp bir daha baktı

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Baraj gölünde avlanan balıkçıların ağına,  2 metre 30 santim boyunda ve 108 kilogramağırlığında yayın balığı takıldı.

Güncel 01.12.2020, 12:16 01.12.2020, 14:04
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Kent merkezinde balıkçılık yapan Örnek Balıkçılık  çalışanı Mahmut Karslıoğlu yaptığı açıklamada “ Yayın balığı ağlarımıza takıldığını gördük. Karaya çekmek için önce çok uğraştık. Gücümüz yetmediği için  traktör devreye soktuk ve traktör yardımıyla balığı çektik” dedi. Yayın balığını sergilemeleri sonrası çok sayıda müşterinin sipariş verdiğinin altını çizen Karslıoğlu “ alan müşterilerimize şimdiden afiyet olsun” dedi. 
Yayın balığını tezgâhta gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılıp tezgâhta sergilenen balığı çekti.

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