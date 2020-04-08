“Desteklerin sahada hızla hayata geçirilmesi gerekir”

Vergi ve finansman hususlarında desteklerin açıklanmasına rağmen, bu desteklerin tüm sektörleri kapsamadığına değinilen açıklamada, bazı sektörlerin dışarıda bırakıldığına dikkat çekildi.

Başaranhıncal ve Özkubat tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kısa sürede dünyada yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı, devlet ve milletçe topyekûn bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelenin, önemli bir ayağını da reel sektörün faaliyetlerini alınan tedbirler kapsamında sürdürmesinden geçmektedir.

Bu süreçte, bazı işletmelerimiz alınan tedbirler kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalmış bazı işletmelerimiz ise düşen iç ve dış talepler karşısında oldukça düşük kapasitelerle büyük bir vefakârlık göstererek üretimlerine devam etmeye çalışmaktadırlar.

Salgının, ekonomimize olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile sosyal ve ekonomik tedbirler ve destekler açıklanmaktadır. Açıklanan tedbirler gün geçtikçe çeşitlenmesine rağmen, sahaya yansıması, hızlı bir şekilde gerçekleşmemektedir. Ülkemiz ekonomisinin mihenk taşı reel sektördür. Bu dönemde, üretimin ve ticari hayatın devam etmesi ve en az olumsuzluklarla atlatılabilmesi için alınan ekonomik tedbirlerin ve desteklerin hızlı bir şekilde sahada uygulaması önem arz etmektedir. Sahada, zamanında ve yeteri kadar uygulaması görülmeyen veya olmayan tedbirlerin ve desteklerin üreticilere ve ticari işletmelerimize bu dönemde yeteri bir katkısı olamayacaktır.

Vergi ve finansman hususlarında destekler açıklanmasına rağmen, bu desteklerin tüm sektörleri kapsamadığı ve bazı sektörlerin dışarıda bırakıldığı görülmektedir. Alınan ekonomik tedbir ve desteklerin kapsamının tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve sürelerinin uzatılması, başta finansmana erişimin kolay ve hızlı bir şekilde sağlanması oldukça önem arz etmektedir. Salgının ekonomimize etkisi ile üyelerimizden gelen sorunlar ve talepler başta birliğimize ve ilgili mercilere iletilmekte, takip edilmekte ve çözüme kavuşanlar üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Bu süreçte, özverili ve vefakâr bir şekilde faaliyetlerine devam etmeye çalışan iş dünyamızın temsilcilerine bir kez daha şükranlarımızı sunarız.”(Haber Merkezi)