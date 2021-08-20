Destekleme ve Yetiştirme kursu açılacak

Alaca Halk Eğitim Merkezi tarafından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Alaca Halk Eğitim Merkezi tarafından 8. sınıf ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere yönelik başvuruları alınanlar onay sürecine girdi.

Öğretmen başvurularının alınması işleminin dünden itibaren 23 Ağustos’a kadar yapılacağı belirtilirken, 24-30 Ağustos 2021 tarihlerinde öğrenci başvurularının alınacağı, 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında kurs sınıflarının oluşturulacağı ve 6 Eylül 2021 tarihinde ise kursların açılacağı vurgulandı.

Alaca Halk Eğitim Merkezi’ndeki kurslar 10 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacak.

(Gülbahar TAŞ)

