Desan Group Teks’in hedefi ihracat

Ekim ayında 200 çalışanla faaliyete geçmesi planlanan Desan Group Teks’in 2 yıl içinde çalışan sayısını iki katına çıkarmayı planladığını belirten yetkililer, personel alımlarının devam ettiğini ve başvuruda bulunmak isteyenlerin Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde 17/1 adresinden başvurularını şahsen yapabileceklerini kaydetti.

Firmanın sektöre 2013 yılında Doğuş Hazır Giyim adı altında Serkan Özcan, Doğan Duman, Necdet Dinçay’ın kuruculuğunda girdiğini belirten firma yetkilileri, 250 kişilik personelle çalışmalar sürerken aradan geçen iki yılın ardından 165 kişinin çalıştığı Doğuş Tekstil Sanayi Ticareti kurduklarını, 2018 yılında ise yine Organize Sanayi Bölgesi’nde 180 kişinin çalıştığı Belinay Tekstil firmasının kurulduğunu dile getirdi. Firmaların tamamının uluslararası ve tanınmış firmalara fason imalat yaptığını kaydeden firma yetkilileri firma olarak sürekli büyüme vizyonu kapsamında hareket ederek kendi ihracatlarını da yapmak için 200 kişinin istihdam edileceği Desan Group Teks’i kurduklarını anlattı. Kuruculuğunu Doğan Duman, Serkan Özcan, Engin Doğru, Necdet Dinçal ve Ebidin Çıl’ın yaptığı Desan Group Teks olarak 4 bin m2 kapalı alanda hizmet verileceğini anlatan yetkililer, güvene dayalı olan hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olduklarını, tecrübe ve kalifiye personel sayesinde imalat yapılan firmaların da memnuniyetini kazandıklarını söyledi. Amaçlarının bir taraftan Çorum’da istihdam sağlayıp bir taraftan da büyümek olduğuna dikkat çeken firma yetkilileri “Yeni firmamız Ekim ayı itibariyle faaliyete geçecek. Şimdiden personel alımları için çalışmalara başladık. Vasıflı vasıfsız başvuru yapmak isteyenler bize Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde 17/1 adresinden ulaşabilirler. Çorumluların ve çalıştığımız firmaların da desteği ile istihdam sayısını artırarak kendi ihracatımızı yapmayı hedefliyoruz” dediler.

(Erkan BAYATLI)