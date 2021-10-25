“Derviş Yunus” sahnelendi

UNESCO tarafından ilan edilen “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Mask Yapım tarafından, “Derviş Yunus” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yönetmenliğini Nail Demir’in üstlendiği Derviş Yunus, 22 ve 23 Ekim 2021 tarihlerinde saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahneye kondu.

(Haber Merkezi)

