Dertlerini dinlediği köylüleri rahatlattı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, sıkıntılarını dile getiren köylülerin sorunlarını anında müdahale ederek çözüme kavuşturdu.

İlçe ziyaretleri kapsamında İskilip’i ziyaret eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Şehir Parkı’nda vatandaşlarla da görüştü. Hal-hatır sorarak vatandaşlarla samimi bir diyalog kuran Milletvekili Ceylan, hem sorunlarını dinledi, hem de yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Park içerisinde toplanan İskilip İlçesi’ne bağlı Çukurköy Köyü halkıyla da biraraya gelen Milletvekili Ceylan, köylülerin arazi toplulaştırması ve sulama konusunda yaşadıkları bir sıkıntıyı dinledi. Ceylan, DSİ Şube Müdürü Murat Kabakcı’yı telefonla arayarak köylülerin dile getirdiği sorun hakkında bilgi alan Ceylan, ardından da çözümü konusunda talimat verdi. Ceylan, arazi toplulaştırma konusunda da köylülerin endişe duyduğu bir konuya açıklık getirdi.

Ceylan, ardından da Kayaağzı, Aşağı Örenseki ve Yukarı Örenseki Köyleri muhtarları ve halkıyla biraraya geldi. Kayaağzı Köyü Kooperatifi Başkanı Mustafa Turan, yaşadıkları sorunu milletvekili Ceylan’a aktardı.

Ceylan da sorunu çözümü için gerekenin yapılacağı sözünü verdi. (Haber Merkezi)