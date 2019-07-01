“Dertlere derman olmaya çalışıyoruz”

Çorumluların gönlünü almak, onlarla bir araya gelmek, emanetleri olan Belediye Başkanlığı makamını kendilerine açmak için halk günleri düzenlediklerini ifade eden Başkan Aşgın, vatandaşların doğrudan sorunlarını, sıkıntılarını, istek ve taleplerini kendisine ulaştırsın istediğini, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek onların sorunlarını dinleyip, çözüme kavuşması için de bir ekip ruhu içerisinde aşkla, çaba ve gayret gösterdiklerini anlattı. Toplantıların diğer faydasının da hizmet edilen Çorumluların daha yakından tanınması olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, “İşleri ne şekilde yaparsak daha verimli bir hizmete dönüşür veya hangi yöntemi izlersek orada sonuç alabiliriz, bunları karşılıklı istişare etme fırsatını bize veriyor. Rabbim hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağımızı kavi, işlerimizi kolay eylesin" dedi.

(Haber Merkezi)