Son Dakika

“Dertler paylaştıkça biter”

Türk Kızılay Çorum Şubesi Başkanı Hüseyin Kılıç, Ramazan ayı yardım faaliyetlerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmek, toplumsal dayanışma iklimini Ramazan ayı boyunca yaşatmak için bugüne kadar maddi ve manevi destekleriyle Kızılay’a güç veren bağışçılarla bir araya gelerek veren el ile alan eli buluşturmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Güncel 20.03.2022, 18:26
22
“Dertler paylaştıkça biter”

“Dertler paylaştıkça biter” diyen Kılıç, Ramazan ayı boyunca Türk Kızılay’ının 325 milyon TL’lik yardımla yaklaşık 6 milyon insana ulaşacağını söyledi. 
220 bin aileye 110 milyon TL değerinde nakdi yardım ulaştıracağını da belirten Kılıç, “Ülke genelinde ihtiyaç sahibi 76.900 aileye gıda yardımı yapılacak. 136 binden fazla çocuğa ikram paketi, 3 bin çocuğa oyuncak dağıtılacak. İhtiyaç sahibi 1 milyondan fazla kişiye yaklaşık 600 bin adet konserve dağıtılacak. 33 bin aileye 12 milyon TL’den fazla alışveriş kartıyla destek olunacak. İhtiyaç sahibi 160 binden fazla kişiye bayramlık kıyafet yardımı yapılacak.  
Ayrıca Kızılay 20 ülkede; ihtiyaç sahibi 354 bin kişiye gıda yardımı, 
405 bin kişiye iftarlık yardımı, 125 bin kişiye bayramlık kıyafet, 
23 binden fazla kişiye nakdi yardım ile destek olacak” dedi 
Çorum Şubesi olarak 2021 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 840 aileye 210.000 TL gıda yardımı, 880 aileye 264.000 TL alış veriş çeki, 380 aileye 114.360 TL gıda kolisi, 7500 aileye 15.000 kg kurban eti, 1875 çocuk için kışlık mont, 1714 haneye 857.000 TL zekât yardımı, 180 çocuk için 40.000 TL bayramlık elbise ve 14.400 kişiye giyim yardımı ile destek olduklarını kaydeden Kılıç, “2022 yılı Ramazan ayında da genel merkezimizin ve değerli Çorumlu hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Biz insanların dertlerini paylaştıkça biteceğine inanıyoruz. Önceki ramazan aylarında olduğu gibi bu ramazanda da veren el ile alan el arasında köprü olmayı düşünüyoruz.
Bu ramazanda da gıda kolisi bağışları için gıda çeki bağışları için hayırsever Çorumlu kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. 
Saat Kulesi yanında açacağımız bağış kabul standı ile zekat, fitre ve fidye bağışlarını kabul edeceğiz. Bu yıl bir için fitre = fidye bedeli =40 TL’dir.
Kan merkezi çalışma saatleri ramazan ayı süresince haftanın 7 günü iftardan sonrada saat 24.00’e kadar açık bulunacaktır” şeklinde konuştu.
Ramazan ayında bağış yapacak hayırseverlerin Saat Kulesi PTT binası karşısında bulunan Türk Kızılay standına, kendilerini ziyarete gelen Yönetim Kurulu üyelerine, Çorum Türk Kızılay Çorum Şubesi banka hesaplarına, tüm operatörlerden 1877’ye FİTRE ve FİDYE yazarak 40 TL’lik, BAĞIŞ yazıp 2868’e mesaj atarak da 10 TL’lik bağış yapabileceklerini söyleyen Hüseyin Kılıç, “Kızılay için Ziraat Bankası Çorum Şubesi’ne 1868 5416 numaralı hesap ve TR94 0001 0000 7800 0018 6854 16 İBAN ile bağış yapılabilir. Açıklama kısmına isim soyadı, T.C. ve bağışın çeşidi olan zekat, fitre, fidye, gıda kolisi yazılmalıdır.
Tüm hayırseverlerin, Çorum halkının ramazanın huzur içerisinde geçmesi dileği ile” dedi. (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 56
3. Fenerbahçe 30 51
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@