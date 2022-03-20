“Dertler paylaştıkça biter” diyen Kılıç, Ramazan ayı boyunca Türk Kızılay’ının 325 milyon TL’lik yardımla yaklaşık 6 milyon insana ulaşacağını söyledi.

220 bin aileye 110 milyon TL değerinde nakdi yardım ulaştıracağını da belirten Kılıç, “Ülke genelinde ihtiyaç sahibi 76.900 aileye gıda yardımı yapılacak. 136 binden fazla çocuğa ikram paketi, 3 bin çocuğa oyuncak dağıtılacak. İhtiyaç sahibi 1 milyondan fazla kişiye yaklaşık 600 bin adet konserve dağıtılacak. 33 bin aileye 12 milyon TL’den fazla alışveriş kartıyla destek olunacak. İhtiyaç sahibi 160 binden fazla kişiye bayramlık kıyafet yardımı yapılacak.

Ayrıca Kızılay 20 ülkede; ihtiyaç sahibi 354 bin kişiye gıda yardımı,

405 bin kişiye iftarlık yardımı, 125 bin kişiye bayramlık kıyafet,

23 binden fazla kişiye nakdi yardım ile destek olacak” dedi

Çorum Şubesi olarak 2021 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 840 aileye 210.000 TL gıda yardımı, 880 aileye 264.000 TL alış veriş çeki, 380 aileye 114.360 TL gıda kolisi, 7500 aileye 15.000 kg kurban eti, 1875 çocuk için kışlık mont, 1714 haneye 857.000 TL zekât yardımı, 180 çocuk için 40.000 TL bayramlık elbise ve 14.400 kişiye giyim yardımı ile destek olduklarını kaydeden Kılıç, “2022 yılı Ramazan ayında da genel merkezimizin ve değerli Çorumlu hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Biz insanların dertlerini paylaştıkça biteceğine inanıyoruz. Önceki ramazan aylarında olduğu gibi bu ramazanda da veren el ile alan el arasında köprü olmayı düşünüyoruz.

Bu ramazanda da gıda kolisi bağışları için gıda çeki bağışları için hayırsever Çorumlu kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz.

Saat Kulesi yanında açacağımız bağış kabul standı ile zekat, fitre ve fidye bağışlarını kabul edeceğiz. Bu yıl bir için fitre = fidye bedeli =40 TL’dir.

Kan merkezi çalışma saatleri ramazan ayı süresince haftanın 7 günü iftardan sonrada saat 24.00’e kadar açık bulunacaktır” şeklinde konuştu.

Ramazan ayında bağış yapacak hayırseverlerin Saat Kulesi PTT binası karşısında bulunan Türk Kızılay standına, kendilerini ziyarete gelen Yönetim Kurulu üyelerine, Çorum Türk Kızılay Çorum Şubesi banka hesaplarına, tüm operatörlerden 1877’ye FİTRE ve FİDYE yazarak 40 TL’lik, BAĞIŞ yazıp 2868’e mesaj atarak da 10 TL’lik bağış yapabileceklerini söyleyen Hüseyin Kılıç, “Kızılay için Ziraat Bankası Çorum Şubesi’ne 1868 5416 numaralı hesap ve TR94 0001 0000 7800 0018 6854 16 İBAN ile bağış yapılabilir. Açıklama kısmına isim soyadı, T.C. ve bağışın çeşidi olan zekat, fitre, fidye, gıda kolisi yazılmalıdır.

Tüm hayırseverlerin, Çorum halkının ramazanın huzur içerisinde geçmesi dileği ile” dedi. (Haber Merkezi)

