Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ve beraberindeki dernek yönetici ve üyeleri Otizm farkındalık ayı nedeniyle bazı ziyaretlerde bulundu. Bazı kişi kurum ve kuruluşları da dernek merkezinde ağırladı.



Geçtiğimiz aylarda kurdukları Mavi Umutlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ilk genel kurulunu yaptıklarını söyleyen ve buradan elde edilecek gelirle otizmli çocukların sosyal gelişim eğitimleri sağlamayı amaçladıklarını belirten Emine Çelen, bugüne kadar kendilerine destek sağlayan Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

“Corum Otizm Gönüllüleri Derneği’nde otizmli çocuklarımız sosyal eğitim alırken annelerde aynı mekânda çalışmanın rahatlığını yaşayacaklar” diyen Emine Çelen bir teşekkür mesajı da yayınladı.

Emine Çelen mesajında; “Dertler paylaştıkça azalır. Dernek olmak birlik olmaktaki en büyük gayemiz çocuklarımız bizden sonrada hayata tutunabilsin bu yönde kaliteli ve yoğun eğitimler alabilsinler. Sadece Nisan’da değil, her zaman yanımızda olan ismini sayamadığım herkese dilimiz kulağımız sesimizi ulaşamadığımız her yere duyuran gazetecilerimize çok teşekkür ederim” görüşüne yer verdi.

Çelen, 2015 yılından bugüne kadar sadece Otizm farkındalık ayı olarak kabul edilen Nisan ayında değil, her zaman otizmli çocuklar ve ailelerinin yanında olarak maddi manevi desteğini esirgemeyen Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Milli Eğitim İl Müdürü Abdullah Kodek, Çorum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray başta olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara da teşekkür ederek “Yanımızda oldukları ve hayatımızın bu zorlu sınavında derdimizi paylaştıkları için minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)