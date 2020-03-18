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Derslik ihtiyacı için önlemler alındı

Çorum merkez ve ilçelerindeki güçlendirme kararı verilen okulların değerlendirme toplantısı Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca 'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Derslik ihtiyacı için önlemler alındı

Çorum merkez ve ilçelerindeki güçlendirme kararı verilen okulların değerlendirme toplantısı Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca 'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

18 Mart 2020 Çarşamba 21:10
Derslik ihtiyacı için önlemler alındı

Yapılan toplantıda; teknik olarak deprem kriterlerini sağlamayan ve yapısal olarak güçlendirilmesi ekonomik olmayan binaların yıkılması ile yapısal olarak güçlendirilmesi gereken binaların genel değerlendirilmesi ve planlanması yapılırken toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı “Güçlendirme, yıkım ve yapım faaliyetlerinde öncelikle can güvenliğini önde tutarak gerekli önlemler alınacaktır. Oluşacak acil derslik ihtiyacının giderilmesi konusunda, gerekli tüm tedbirler öğrenci merkezli düşünülmüş olup, planlanması yapılmıştır" dedi.(Haber Merkezi)

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