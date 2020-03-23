“Dersler evden düzenli takip edilmeli”

Şu anda tam olarak öngörülemeyen bu afet süreci içerisinde çocukların eğitiminin sekteye uğramaması için hem EBA hem de TV üzerinden sunulacak olan eğitim çalışmalarının takip edilmesinin çocukların geleceği açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Sarı, “Siz velilerden beklentimiz; öğrencilerimizin bu eğitimleri düzenli olarak takip etmeleri noktasında teşvik etmeniz ve yardımcı olmanızdır. Gün, birlik olma günüdür. Kurtuluş Savaşımız da dahil olmak üzere nice badireler atlatan Şanlı Milletimizin her ferdinin, sorumluluklarını ziyadesiyle yerine getireceğine ve bu sınavdan da başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Kıymetli yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum, saygılarımızla” dedi. (Haber Merkezi)