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“Dersler evden düzenli takip edilmeli”

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, bütün dünya gibi Türkiye’nin de içinde bulunduğu afet durumunun er ya da geç hep birlikte aşılacağını belirterek, bu hassas süreçte yapılacak ferdi hataların; kendimize ve çevremizdeki insanlara ölümcül etkileri olabileceğini, ayrıca salgını dizginleme ve iyileştirme çalışmalarına da fevkalade olumsuz etkileri olacağının unutulmaması gerektiğini ifade ederek mümkün olduğunca, en güvenli yer olan evlerden dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.

“Dersler evden düzenli takip edilmeli”

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, bütün dünya gibi Türkiye’nin de içinde bulunduğu afet durumunun er ya da geç hep birlikte aşılacağını belirterek, bu hassas süreçte yapılacak ferdi hataların; kendimize ve çevremizdeki insanlara ölümcül etkileri olabileceğini, ayrıca salgını dizginleme ve iyileştirme çalışmalarına da fevkalade olumsuz etkileri olacağının unutulmaması gerektiğini ifade ederek mümkün olduğunca, en güvenli yer olan evlerden dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:09
“Dersler evden düzenli takip edilmeli”

Şu anda tam olarak öngörülemeyen bu afet süreci içerisinde çocukların eğitiminin sekteye uğramaması için hem EBA hem de TV üzerinden sunulacak olan eğitim çalışmalarının takip edilmesinin çocukların geleceği açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Sarı, “Siz velilerden beklentimiz; öğrencilerimizin bu eğitimleri düzenli olarak takip etmeleri noktasında teşvik etmeniz ve yardımcı olmanızdır. Gün, birlik olma günüdür. Kurtuluş Savaşımız da dahil olmak üzere nice badireler atlatan Şanlı Milletimizin her ferdinin, sorumluluklarını ziyadesiyle yerine getireceğine ve bu sınavdan da başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Kıymetli yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum, saygılarımızla” dedi. (Haber Merkezi)

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