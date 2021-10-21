“Ders saatleri 30 dakika ile sınırlandırılmalı”

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, sınıflardaki oturma düzeni ve öğrencilerin birbirleriyle olan teması, sınıf mevcutlarındaki fazlalık nedeniyle sınıf içerisinde sosyal mesafenin neredeyse imkânsız hale geldiğini, maske ve mesafe diye nitelendirilen kavramların havada kaldığını bildirdi. Çorum’daki vaka sayıları da göz önüne alındığında bu durumun devam etmesinin acı sonuçlar doğuracağını kaydeden Aydın, “Bu kadar kalabalık sınıf mevcuduyla ders saatinin 40 dakika olması da virüsün bulaş riskine davetiye çıkarıyor. İlimizdeki pozitif vaka sayıları göz önüne alındığında öğrencilerin okul bahçesinde toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek, öğle aralarında çocukları okulda tutmamak amacıyla giriş çıkış saatleri düzenlenmeli, teneffüslerin sınıflar sıraya konulabilecek bir düzenle yapılması sağlanmalıdır” dedi.

Olağanüstü bir süreçten geçtiklerini belirten Aydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Keşke dememek için, ‘Yönetmeliklere uygun yapalım’ düşüncesi bir tarafa bırakılmalı ve gerekli tedbirler alınarak ders saatleri 30 dakikaya düşürülmelidir. Okul bahçeleri kalabalık bir ortama sebebiyet veriyor; derslerin de teneffüslerin de kısa tutulması yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için önem arz ediyor. Bu konuda okul idarecilerimizin yetkilendirilmesi gerekiyor. Okullarımızda ders başlama saatinin ayarlanması ve öğle arası kuralının uygulanmaması durumunda öğrencilerimiz öğle yemeklerini kendi evlerinde yiyebilecekken; bu salgın sürecinde tam gün eğitimde öğle arası uygulaması öğrencilerimizin dinlenmesine değil daha çok yorulmasına ve virüsün de daha çok ve daha hızlı yayılmasına imkân sağlıyor. Yemekhanesi olan okullarımızda yemekhanede oluşan kalabalık göze çarparken yemekhanesi olmayan okullarımızda her yer yemekhane olarak görülüyor ki maske, mesafe ve temizliğin olmadığı bu görüntü de salgın sürecinde tedirginlikleri arttırıyor.”

“YARDIMCI HİZMETLİ SORUNU ÜST DÜZEYDE”

“Okullarımızda yardımcı hizmetli sorunu üst düzeyde. Bu yıl İŞKUR’dan yeterli düzeyde personel tahsis edilememiştir. Yüz yüze eğitimi devam ettirmek istiyorsak virüs bitmiş gibi; virüsten önceki yönetmeliklerle bu süreci yönetemeyeceğimizi anlamamız ve buna göre işlem tesis etmemiz şarttır. Bu süreçte yetki okul müdürlerimizdedir. Okulunuzu, sınıf sayılarınızı öğrencilerinizin sosyal durumunu en iyi bilen sizsiniz. Yüz yüze eğitimin devamı için planlamanızı lütfen ona göre yapınız. Türk Eğitim-Sen bu süreçte sürecin ruhuna uygun davranan her yönetimimizin yanında yer alacaktır. İlimiz yetkililerin ders saatleri ile ilgili irade ortaya koyup gereğini yapmalarını ümit ediyoruz. Kalabalık ve yoğun ortamlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının uzun süre riske maruz kalmamaları, salgın sürecinde eğitimin kesintiye uğramaması için bu talebimiz çok önemlidir. Ders saatlerinin kısaltılması, çocukları eve erken göndermek ve mesaiden kaçmak amaçlı değildir. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz 40 dakika boyunca maske takmaktan çok zorlanıyor. Vaka sayılarındaki artış, kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte daha da sıkıntılı ve zor bir sürece neden olacaktır.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl okulların açık olduğu dönemde ders saatleri 30 dakika olarak uygulanarak pandemi koşullarına uygun bir düzenlemeye gidilmişti. Nitekim sendikamızın önceki haftalarda açıkladığı anket sonuçlarına göre de, öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğunun ders sürelerinin 30 dakika olmasını uygun bulduğu ortaya çıkmıştı. Talebimiz, salgının yayılımını önlemek ve okulların tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmesi açısından çok önemlidir.” (Haber Merkezi)

