Dernekte silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

ÇORUM'da bir dernekte meydana gelen silahlı kavgada, Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) hayatını kaybetti. Kadir Ö., (39) ve Muhammed Y., (31) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dernekte silahlı kavga çıktı. Kavgada kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin ateş açması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan Kanbur’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Olay yerinden ağır yaralı olarak alınan ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Semih Özçelik de, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir Ö., ve Muhammed Y., ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, ölü sayısının ikiye yükseldiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet Bürosu ekiplerince çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)