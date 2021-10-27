Flaş HaberDernekte silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Dernekte silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'da bir dernekte meydana gelen silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Güncel 27.10.2021, 01:18 27.10.2021, 01:49
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Olay, saat 00.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi'nde bulunan bir dernekte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dernekte silahlı kavga çıktı. Kavgada kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise ağır yaralandı. Henüz isimleri öğrenilemeyen yaralılar, kentte bulunan hastanelere götürülürken, 3'ünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespitinin yapılması için çalışma başlattı.
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