Dernekte silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi'nde bulunan bir dernekte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dernekte silahlı kavga çıktı. Kavgada kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise ağır yaralandı. Henüz isimleri öğrenilemeyen yaralılar, kentte bulunan hastanelere götürülürken, 3'ünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespitinin yapılması için çalışma başlattı.

