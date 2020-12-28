Dernekte silah ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan “Arama ve El Koyma Kararı” ile 24 Aralık günü gece vakti bir dernekte çay ocağının mutfak tezgâhı alt kısmında 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 34 adet fişek bulundu. El konulan deliller incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi. (Haber Merkezi)