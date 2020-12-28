Dernekte silah ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçede bir dernekte ruhsatsız silah ele geçirildi.
Güncel 28.12.2020, 19:56
150
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan “Arama ve El Koyma Kararı” ile 24 Aralık günü gece vakti bir dernekte çay ocağının mutfak tezgâhı alt kısmında 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 34 adet fişek bulundu. El konulan deliller incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3°
açık
Namaz Vakti 28 Aralık 2020
|İmsak
|06:25
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:53