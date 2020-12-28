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Dernekte silah ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçede bir dernekte ruhsatsız silah ele geçirildi.

Güncel 28.12.2020, 19:56
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Dernekte silah ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan “Arama ve El Koyma Kararı” ile 24 Aralık günü gece vakti bir dernekte çay ocağının mutfak tezgâhı alt kısmında 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 34 adet fişek bulundu. El konulan deliller incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi. (Haber Merkezi)

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