“Derneklerin orunlarına çözüm bulmak istiyoruz”

Mustafa Bayrak yaptığı açıklamada, dil kültür ve medeniyet şuurunun toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuş derneğe diğer derneklerde olduğu gibi rehberlik etmek, görüşlerini almak, derneklerin sorunlarına çözüm bulmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla ziyarette bulunduklarını dile getirdi. Ziyarette Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şube Başkanı Turhan Candan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştüklerini belirten Bayrak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı. (Haber Merkezi)