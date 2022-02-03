Derneklere “terörizmin finansmanı” eğitimi

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede, sivil toplum kuruluşlarının yeri ve öneminin vurgulandığı toplantıda, alınması gereken tedbirlere işaret edildi.

“Derneğinizi koruyun” sloganıyla düzenlenen video eğitimde ise kara para suçuyla mücadele konusunda yapılan yasal düzenlemeler ile uygulanan cezai yaptırımlar anlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’nun konuyla ilgili çalışmalarının da tanıtıldığı eğitimde dernekler mevzuatı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Mustafa Bayrak, “Sorunlara birlikte çözüm üretmek ve derneklerimizin karşılaşabileceği olumsuz durumlar hususunda bilgilendirme yapmak görevimizdir. Derneklerimize yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ve derneklerimizle yapılan istişarelere devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

