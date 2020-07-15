Derneklere beyanname uyarısı

Yaptığı uyarıda, son beyanname bildirim tarihinin 31 Temmuz 2020 olduğuna dikkat çeken Bayrak, dernek, şube ve federasyonların, 2019 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresinin başladığını, 30 Nisan olan bildirim tarihinin pandemi döneminden dolayı 31 Temmuz tarihine uzatıldığını kaydetti. Derneklerin beyannamelerininin 31 Temmuz 2020 tarihine kadar bildirilmesi gerektiğini kaydeden Bayrak, “Yönetim kurulu başkanları kendilerine Müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgilerde önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır” dedi.(Haber Merkezi)