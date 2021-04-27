Derneklere beyanname uyarısı

Bayrak, “Dernek, şube ve federasyonların, 2020 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresi başlamış olup, son bildirim tarihi 30 Nisan 2021’dir. Yönetim kurulu başkanları kendilerine müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgilerde önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)

