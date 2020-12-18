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Derneklere baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek 4 ayrı derneğe baskın yaptı.

Güncel 18.12.2020, 22:00
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Derneklere baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek 4 ayrı derneğe baskın yaptı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde faaliyet gösteren ve kumar oynattığı ihbar edilen 4 derneğe Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararı ile eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda bir dernek içerisinde gizli bölmede 2 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet 9 mm. fişek ele geçirilirken, şüpheli şahıslar ile ilgili gerekli adli işlemlere başlandı. Ayrıca el konulan deliller incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Düzenlenen operasyonda 4 ayrı dernekte toplandıkları tespit edilen, ikisi yaşı küçük olmak üzere toplam 26 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesine göre gerekli idari işlem başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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