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Dernekler Kanunu’na ek maddeler eklendi

Çorum Valiliği İl Sivil Toplum İlişkileri Müdürlüğü 26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ilgili açıklamada bulundu.

24 Mayıs 2020 Pazar 11:01
Dernekler Kanunu’na ek maddeler eklendi

Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak tarafından yapılan açıklamada,“26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle derneklere; üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerinin, kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde il/ilçe sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu değişiklikle beraber, vatandaşlarımız derneklere üye olup olmadıklarını, istifa ettilerse istifalarının işleme konulup konulmadığını e-Devlet Kapısı İçişleri Bakanlığı e-Hizmet alanından sorgulayabilecek, dernekler ise DERBİS üzerinden 45 gün içinde üyeyi istifa etmiş veya üyelikten çıkarılmış ise pasif, yeni üye kabulü yapılmış ise yeni üye kaydı olarak gireceklerdir.

Böylece dernek üyelerinin istifa etmiş olduğu halde dernek yönetiminin istifasını işleme koymamasından kaynaklanan geçmiş dönemde yaşanan birçok hukuki problem ve mağduriyet anında giderilmiş olacaktır.Sivil toplum kuruluşlarının genel kurullarında yaşanan rekabetler nedeniyle; istifa etmediği halde istifası bildirilerek üyelikten düşürülenler, üyeliklerini takip avantajı elde edebileceklerdir” denildi.

Ayrıca başta izne tabi olan kelimeler olmak üzere bazı önemli konulara da değinen İl Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Bayrak, adlarında Türk ve Türkiye kelimesi gibi izne tabi kelime kullanmak ve kamu yararı statüsü almak için başvuracak derneklerin bu hakkı elde edip edemeyeceği ve böyle bir yükümlülüğü taşıyıp taşıyamayacaklarına ilişkin kararlar etkin verilebileceğini söyledi.

Açıklamasının devamında, kamu kurumlarının görev alanları çerçevesinde oluşturulan kurullarına katılacak, en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşları kısa bir süre içinde belirlenebileceğini, yine aynı Kanun ile Dernekler Kanununa eklenen Ek Madde 2 ile derneklerin her türlü iş ve işlemleri elektronik ortamda yapılabileceğini, bu düzenlemeye istinaden siyasi partiler ve sendikalarda olduğu gibi e-Devlet Kapısı üzerinden dernek üyeliğinden istifa edilebilmesi imkanının kısa bir süre içerisinde hizmete sunulacağını belirten Bayrak, Dernekler Yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle; dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, defterlerinin tutulmasına ilişkin iş ve işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

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