Dernek ziyaretleri devam ediyor
Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını yerinde görmek, kamu-STK işbirliğine katkıda bulunmak amacı ile dernek ziyaretlerine devam ediyor.
Güncel 21.05.2022, 01:34 21.05.2022, 02:36
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Ziyaretler kapsamında Türkiye Astsubaylar Derneği Çorum Şubesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi, Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği ve Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yetkilileri ile görüşen Bayrak, “Yapılan ziyaretler, sorunların tespiti ve çözümü konusunda büyük önem taşıyor. Bu sayede derneklerimize değişen mevzuatlarla ilgili güncel bilgileri aktarma imkânı buluyoruz. Ayrıca derneklerimizin çalışmalarını ve özverilerini sahada gördükçe görev motivasyonumuz da artıyor” dedi.
(Haber Merkezi)
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