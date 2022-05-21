Dernek ziyaretleri devam ediyor

Ziyaretler kapsamında Türkiye Astsubaylar Derneği Çorum Şubesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi, Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği ve Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yetkilileri ile görüşen Bayrak, “Yapılan ziyaretler, sorunların tespiti ve çözümü konusunda büyük önem taşıyor. Bu sayede derneklerimize değişen mevzuatlarla ilgili güncel bilgileri aktarma imkânı buluyoruz. Ayrıca derneklerimizin çalışmalarını ve özverilerini sahada gördükçe görev motivasyonumuz da artıyor” dedi.

(Haber Merkezi)

