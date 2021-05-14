Dernek lokaline kumar baskını

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeniyol Mahallesi Gazi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, derneğin çatı katı ve dernek içerisinde 9 kişiyi yakalandı. Çatı katında yapılan aramada ise 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 3 adet şarjör ve 26 adet fişek ile 20 deste iskambil kâğıdı ele geçirildi.

Operasyon sonrasında dernek başkanına kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, ele geçirilen silahlardan ise tüm şahıslara 6136 SKM suçundan adli işlem yapılırken, ayrıca şahıslara kumar oynama ve sokağa çıkma kısıtlamasın ihlal etmek suçlarından toplam 41 bin 909 lira idari para cezası uygulandı.

Dernek lokalinde ele geçen 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.

(Haber Merkezi)