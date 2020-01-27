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Dernek lokalinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorum Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince bir dernek lokalinde yapılan denetimde, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 

Dernek lokalinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorum Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince bir dernek lokalinde yapılan denetimde, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 

27 Ocak 2020 Pazartesi 19:53
Dernek lokalinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre il merkezinde faliyet gösteren bir dernek lokalinde yapılan denetimde bir şahsın üzerinde Sigsauer marka 7.65 mm. çapında tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 11 adet mermi ele geçirildi.Lokalin çay ocağı tezgahının altında Sigsauer marka 9 mm. çapında tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 15 adet mermi ele geçirildi. 
Polis ekipleri lokalde “6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten” işlem yaptılar.

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