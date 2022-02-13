Dernek genel kurulunda zam protestosu

CHP Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, Dernek Başkanı Galip Çemrek, Arslan Köyü Muhtarı Seçgim Demirel ve dernek üyelerinin katıldığı genel kurulda önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak olan faaliyetlerle ilgili kararlar alınırken, gündemin önemli konularından birisi olan zamlarla ilgili de tepkiler dile getirildi.

“KENDİ CEM EVİNİ KENDİ YAPAN KÖY”

Toplantıda konuşan Av. Ahmet Özdel, Arslan Köyü Dernek üyelerinin örnek faaliyetler yaptığını, kendi cem evini kendisi yaptığını söyledi. Özdel, konuşmasını cemevine katkı sunanlara teşekkür ederek bitirirken, devamında söz alan dernek üyeleri ise zamlara karşı tepki gösterilmesi gerektiğini belirttiler,

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMMI

ALKIŞLARLA PROTESTO EDİLDİ

Yapılan toplantıda söz alanlar; Arslan Köy ve çevre köylerinin ekonomik faaliyetlerinin, işçilik ve küçük tarımsal faaliyetlere dayandığını, bu nedenle ülkede artan hayat pahalılığının en çok çalışan nüfus ile köylüleri etkilediğini, inşaat sektöründe yaşanan krizde bu sektörde çalışan nüfusu etkilediğini söylediler.

Toplantı sonunda; yüksek zamları protesto etmek için elektrik faturaları yakıldı, alkışlarla zamlara tepki gösterildi. Dernek olarak sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin, yoksulluğu, zamları ve hayat pahalılığını protesto için yapılacak etkinliklere katılma kararı alındı. (Taner ŞİMŞEK)

