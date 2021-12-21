Derneğe kumar baskını gözaltılar var

Çorum’da kumar oynanan derneğe polis ekipleri baskın düzenledi. 6 kişiye kişi başı 1336 TL, idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri savcılıktan alınan arama kararıyla derneğe baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan 6 şahıs gözaltına alındı. Polis yaptığı aramada T. Ş., isimli kişinin aranma kaydının olduğu tespit edildi. Arama sonucu 970 TL para, kumar amaçlı kullanılan 25 deste iskambil kâğıdı, 29 adet pul, 7 adet zar ele geçirildi. Dernek başkanına Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa kabahatler kanunu gereği kişi başı 1336 TL para cezası uygulandı.