Derinöz Yolu’nda onarım yapılacak

2019 yılı İl Özel İdaresi asfalt yatırım programı kapsamında bulunan Oğuzlar Derinöz Köyü yolunun 1.5 km’lik kısmının 2 kat asfalt sathi kaplama yapım işi yatırım programından çıkarıldı. Çıkarılma isteği konusunda bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, yolun 1.5 km kısmının dar olduğunu ve ancak bir aracın geçmesine izin verdiğini belirterek bu yolun genişletilmesi gerektiğini, yapılacak genişletmenin ardından bir yıl yolun oturmasının beklendikten sonra yol yapımına geçileceğini anlattı.

Yapılan açıklamanın ardından yol üzerinde onarım yapılması asfalt işinin ise gelecek yıla bırakılmasına karar verildi. (Erkan BAYATLI)