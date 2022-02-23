Derin’den CHP’li Tokgöz’e ziyaret
Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Muhammed Taha Derin beraberinde Merkez İlçe Yöneticileriyle birlikte ziyaret ettiği CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile Çorum ve Türkiye siyaseti üzerine bir süre sohbet etti.
Çorum’un sorunları ve vatandaşların taleplerinin de görüşüldüğü ziyarette, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etme kararı alındı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, her ne görüşten olursa olsun birlik ve beraberliğin önemine değindi.
Siyasette kutuplaşmanın insanları da ayrıştırdığını ifade eden Tokgöz, özellikle siyasetle uğraşanların buna çok dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.
Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ise, CHP’li Tokgöz’e siyasi çalışmalarında başarılar dileyerek, sıcak ve samimi ilgisinden dolayı ayrıca teşekkür etti.
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