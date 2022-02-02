Derin: “Kutsal üç ayların ilk esintisini yaşıyoruz”

Mübarek üç ayların Müslümanlar için manevi hazın zirve yaptığı, sevinç ve mutluluk ayları olduğunu ifade eden Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin, “Recep ayı içerisinde bulunan Regaib Kandili, Rabbimizin rahmetinin, affının ve lütfunun yağmur gibi insanlığa yağdığı müstesna günlerdendir” diye konuştu.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif´in habercisi olan Regaip Kandili’nin mübarek üç ayların manevi havasının da ilk esintisi olduğunu kaydeden Derin, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak nitelendirilen üç ayların ilk kandil gecesini kardeşlik, barış, hoşgörü duyguları içinde muhabbetle idrak etmeliyiz. Bütün dargınlıkları, kırgınlıkları gönüllerimizden bertaraf etmeliyiz. Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek üç aylarlar ve Regaip Kandili hürmetine her türlü felaketten, afetten, bela ve müsibetten, son iki yıldır içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çorumlu hemşehrilerimizin ve İslam Alemi’nin Regaib Gecesi’ni kutlar, mübarek üç ayların hayırlar getirmesini dilerim. Rabbim sağlık, huzur ve esenlik içinde Ramazan’a ulaşmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

