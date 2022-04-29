Derin; “Bu yıl bayramı bayram gibi kutlayacağız”

Ramazan ayını idrak ederek bayrama ermenin milletçe mutluluğunu yaşadığımızı ifade eden Muhammed Taha Derin, “Geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde salgına dönüşerek ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramlarını tam kutlayamamıştık. Ancak bu yıl bayramı bayram gibi kutlayacağımızdan, büyüklerimizin ellerinden öperek, aile bireyleriyle ve dostlarımızla kucaklaşarak bir bayram geçireceğimizden dolayı çok mutluyuz” dedi.

Büyüklerimizin ellerini öpemeden, ziyaretimize gelen çocuklarımıza şeker veremeden, dostlarımıza sarılarak hasbihal edemeden geçirmek zorunda kaldığımız bayramları artık geride bıraktığımızı dile getiren Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin, “Karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün en yoğun olarak yaşandığı bir Ramazan Bayramına daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bayramlar insanlar arasındaki kardeşliğin, sevgi ve saygının perçinlendiği, birbirleriyle olan dargınlıklarını unutarak barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan ayı içerisinde yine ilk kıblemiz Mescidi Aksa’da yaşanan Filistinli Müslüman kardeşlerimize yapılan İsrail zulmünü şiddet ve nefret ile kınarken, Ramazan Bayramı'nın yurdumuza ve insanlığa sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diler, tüm Çorumlu vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım” diye konuştu.

(Bülent USLU)

