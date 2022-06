“Derin bir kriz yaşanıyor”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı partililerle birlikte Çorum’da Zafer Çarşısı, Fatih Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, Emek Caddesi, Milönü, Bahabey Caddesi başta olmak üzere çok sayıda esnafı ziyaret eden CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ile Tufan Köse sorunları dinleyerek iktidara geleceklerinde yapacakları çalışmaları anlatma imkanı buldu.

CHP heyeti ilk olarak Göngörmüşler Konağı bahçesinde Zafer Çarşısı esnafı ise istişare toplantısı düzenleyerek sorunları masaya yatırdı.

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Tahtasız, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, tarımsal girdiler ve hayatın her alanında yaşanan aşırı zamlardan dolayı maliyetlerin en az 3 kat arttığını, alım gücünün düştüğünü, ülkemizde derin bir kriz yaşandığını belirterek, sorunları yerinde tespit ettiklerini, CHP iktidarında hayata geçirecekleri projelerle ülkemizi aydınlık geleceğe kavuşturacaklarını söyledi.

Milletvekili Köse ise TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının inandırıcı olmadığını, TÜİK yetkilileri istifa ettikten sonra rakamların açıklanmasının manidar olduğunu belirterek, savaş yaşanan ülkelerde bile böyle bir enflasyon görülmediğini kaydetti. 6 Kasım’da seçim olabileceğine işaret eden Köse, “geliyor gelmekte olan” diye konuştu.

PM Üyesi Milletvekili Ali Mahir Başarır da, emeklinin, çiftçinin, işçinin, esnafın büyük bir geçim sıkıntısı içerisine düştüğünü dile getirerek, “geçen yıl 449 liraya doldurduğumuz bir araç deposunu, bu sene 1449 liraya dolduruyoruz. Her şeyin maliyeti 3-4 kat artmış durumda. 128 milyar dolar buhar oldu uçtu, nereye nasıl gittiğini açıklayan yok. Bu rakam Türkiye’nin bir yıllık bütçesine denk” dedi.

Her şeye her gün yeni zamların geldiğine dikkati çekerek marketlerde en çok çalışmanın etiket değiştirmek olduğunu dile getiren Ali Mahir Başarır; “Toplumun yüzde 85’lik kesimi büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Bunu siyaset yapmak için söylemiyoruz. Hepimiz bu sorunların içerisindeyiz. Durum oldukça vahim. Asgari ücret 8-9 hatta 10 bin lira olsa ne olacak? Olan yine vatandaşa olacak. Bu çarpık düzenin değişmesi, üretime, istihdama, yatırıma, tarıma, hayvancılığa önem verilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

CHP PM Üyesi Başarır, kur korumalı sisteme geçiş nedeniyle devlet bütçesinin büyük bir zarara uğrayacağını sözlerine ekleyerek, yanlış yatırımlar, zengini koruyucu düzen, her gün gelen zamlar nedeniyle enflasyonu dizginlemeye çalışan hükümetin, her gün yeni para bastığını, bankamatikten her para çekişlerinde seri numaraları birbirinin devamı olan paralarla karşılaştıklarını, bu durumun ekonomiyi daha da kötü hale getireceğini anlattı. Başarır, kamuda 115 bin aracın fazla olduğuna işaret ederek, “iktidara geldiğimizde tasarrufu kamu araçlarından, kamu binalarından başlatacağız. Halkı zenginleştireceğiz, milleti zenginleştireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından esnafın sorun ve talepleri ele alındı. Milletvekili Başarır, görüşme sırasında Güngörmüşler Konağı’nda çalışan vatandaşlarla sohbet ederek, insanların emekli oldukları halde bile çalışmak zorunda kaldıklarına işaret etti.

Daha sonra geçtikleri Bahabey Caddesi, Emek Caddesi ve Fatih Caddesi’nde esnafının büyük ilgi gösterdiği Milletvekili Başarır ve Köse esnafın karşı karşıya bulunduğu sorunlar hakkında bilgi aldıktan sonra parti politikaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Özellikle kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Ali Mahir Başarır, Millet İttifakıyla birlikte CHP’nin adım adım iktidara yürüdüğünü belirterek, Çorum’dan en az 3 milletvekili istedi. Zaman zaman vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çekinen Başarır, “Bize inanın. Bize güvenin. Sorunları biliyoruz, çözmeye geliyoruz” şeklinde konuştu.

CHP heyeti Çorum’da Adliye Sarayı’nın bulunduğu Fatih Caddesi’nde de esnaf ve vatandaşla biraraya geldi.



(Volkan SINAYUÇ)