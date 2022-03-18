Derin: “18 Mart zaferi, bir destanın yaradılış tarihidir”

Mesajında, “18 Mart 1915, Türk tarihinde azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir” diyen Başkan Derin, “Aziz Türk milletinizin bu onurlu günü kutlu olsun” dedi.

18 Mart gününde zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü idrak etmekte olduğumuzu ifade eden Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, mesajında şunları dile getirdi: “18 Mart 1915, Türk tarihinde azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Milletimiz, vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sonuna kadar sahip çıkacaktır. Büyük bir kahramanlık destanının yazıldığı büyük zaferin 107. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.”

(Aliye ÖNCEL)

