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“Derhal tutuklanmalılar”

Çorum Kadın Meclisi üyeleri, Kargı İlçesi’nde bir erkek çocuğunu yıllarca istismar ettikleri iddiasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındığı öne sürülen Kargı İlçe Müftü Yardımcısı ve müftü şoförünün tutuklanmamasına tepki göstererek, “Derhal tutuklanmalılar” dedi. Çorum Kadın Meclisi üyelerinden Av. Burçin Solmaz Polat, Gülhan Eke, Eylem Aka Kaya, Didem Tokgöz Semiz ve Alev Öztürk yayınladıkları video ile olayın takipçisi olacaklarını kaydettiler.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00
Son Güncelleme: 06.05.2020 14:05
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