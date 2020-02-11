24.02.2016 tarihinde almış olduğu Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevini Genel Merkez tarafından yeniden yapılanma düşüncesiyle 8 Şubat 2020’de yeni Merkez İlçe Başkanı’na devrettiğini söyleyen Onan, “Bu süre zarfında Allah rızası için Türk Milletine ve kutlu davamıza hizmet etme noktasında desteklerini esirgemeyen teşkilat mensuplarımıza, Çorumlu hemşehrilerimize ve emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

“Bizim derdimiz değişim ve dönüşüm olmadı, bizim derdimiz hiçbir zaman makam ve mevki olmadı, bizim derdimiz hiçbir zaman koltuk kavgası olmadı” ifadelerini kullanan Onan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bizim derdimiz geçmişte Ankara’ya mücavir tarlada kongre toplamaya çalışanlarla ön saflarda yer alanlarla partimizi zayıflatmaya uğraşanlar ile mücadele etmek oldu. Bundan sonra da aynı şekilde partimizi kuşatmak ve zayıflatmak isteyenlerle mücadele etmek olacaktır.

Bizim derdimiz; ülkemizin birliği ve dirliğidir. Birliğimiz ve dirliğimizin geleceği için; ülkemizi bölmek, emperyalist zihniyetin emellerine peşkeş çekmek niyetinde olanların 15 Temmuz gecesinde ortaya koyduğu hain kalkışmaya karşı partimizin ve ülkemizin geleceği için dik durmak oldu. Bundan sonra da aynı şekilde dik durmak olacaktır.

Bizim derdimiz Türk milliyetçiliği ve Türk İslam ülküsü davamıza hizmet etme kararlılığımız oldu. Bundan sonra da aynı şekilde olacaktır.

Yaklaşık dört yıl süren Merkez İlçe Başkanlığı dönemimizde şahsım ve yönetici arkadaşlarım ile birlikte yapmış olduğumuz siyasette istikrarlı olmaya çalıştık. İlkelerimizi ileriye taşımaya gayret ettik. Ülkülerimizi heves ve heyecanla daha yukarılara çıkartmaya çalıştık. Samanlıkta iğne aramadık. Karanlıkta göz kırpmadık. Çölde deve izi saymadık. Ne yapacaksak açıkça mertçe yaptık. Yaptığımızı da adam gibi mertçe açıkladık. Saklayacak gizleyecek ayıbımız olmadı. Her daim müsterih bir vicdanla hareket ettik.

Son dört yılda geçirdiğimiz seçimlerde Çorum ilinde teşkilatımızı başarısız bırakmak için uğraş verenlere almış olduğumuz sonuçlarla en güzel cevabı verdik.

Buradan tüm ülküdaşlarıma sesleniyorum. Baharın havası çok uzak değildir. Hareketimiz Çorum’da şaha kalkacak hedeflerine en kısa zamanda ulaşacaktır.” (Haber Merkezi)